2022/07/12 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الإيرانية، طهران، لعقد محادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل 19 يوليو/تموز، وفق ما أكده الكرملين الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين يعلن عن لقاء بوتين ورئيسي وأردوغان في إيران الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين يعلن عن لقاء بوتين ورئيسي وأردوغان في إيران الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).