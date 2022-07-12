شاهد بالفيديو.. عادات و طقوس العيد في السليمانية | صباح الشرقية



شاهد بالفيديو.. عادات و طقوس العيد في السليمانية | صباح الشرقية
2022/07/12 | 13:25 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 7wS49vGb0JY

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