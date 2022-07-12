2022/07/12 | 13:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ttLV6CNtnY0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة الألعاب في بغداد ناس وناس ٢٠٢٢ الحلقة ٢٤٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة الألعاب في بغداد ناس وناس ٢٠٢٢ الحلقة ٢٤٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).