2022/07/12 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 18 دقيقة

رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ رعد عبد الجبار علي السليمان في الرمادي

منذ 16 ساعة

المالكي: الاطار التنسيقي بات يقترب من تسمية رئيس الوزراء

منذ 17 ساعة

مقرب من الصدر يكشف عن تعليمات صلاة الجمعة الموحدة

منذ 19 ساعة

بالصور..



رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من الشيوخ والوجهاء بمناسبة العيد في مضيف البخربيط

منذ 20 ساعة

العامري يرد على انباء ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

منذ 22 ساعة

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يزور قائمقامية قضاء الحبانية

منذ 22 ساعة

رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ هاشم الزبن العيساوي في الفلوجة

منذ يوم واحد

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ نعيم عبد الغني العيساوي في الفلوجة

منذ يومين

بالصور..



رئيس مجلس النواب يجري جولة تفقدية في الرمادي خلال أيام عيد الأضحى

منذ يومين

الكاظمي يوقع على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من عميد إلى لواء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبحث أوضاع الحجاج العراقيين مع رئيس هيأة الحج والعمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبحث أوضاع الحجاج العراقيين مع رئيس هيأة الحج والعمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).