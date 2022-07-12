2022/07/12 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبقى رغبة الحصول على جسم رشيق بمثابة هدف للعديد من الأشخاص.ولكن، هناك العديد من الأقاويل والإشاعات التي يواجهها البعض خلال تحقيقهم للهدف بوقت قصير وقياسي، ومن بينها مشد الخصر.

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