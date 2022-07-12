ابطال مفعول 18 غالون مفخخ غربي الرمادي

2022/07/12 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الثلاثاء ، بابطال مفعول 18 غالون مفخخ بعملية اقتحام مناطق غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت عملية اقتحام لمواقع ارتكاز عناصر داعش ابان سيطرته على […]

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