2022/07/12 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يشيد بمستوى الخدمة المقدمة للحجاج العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/12 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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