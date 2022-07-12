ضرغام اسماعيل ينضم إلى صفوف الأنيق

2022/07/12 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع اللاعب ضرغام اسماعيل.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النادي تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني والقوة الجوية، لتمثيل كتيبة الطلبة".وأشار الى أن "اسماعيل سيمثل النادي لمدة موسم واحد خلال الموسم لكروي المقبل".

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