تقرير: سائحون عراقيون أنفقوا أكثر من 100 مليون دولار خلال 10 أيام

2022/07/12 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البديل الحقيقي والسريع للنفط هي السياحة الداخلية والقادمة من الخارج.

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