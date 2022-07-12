2022/07/12 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’جلب كفن وأشياء اخرى’..توجيهات جديدة تخص صلاة الجمعة الموحدة

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