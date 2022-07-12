الامارات تقفز 12 مرتبة وتحتل المركز السادس عالميًا في “أفضل وجهات العالم للمقيمين”

2022/07/12 | 14:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نالت الإمارات المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز السادس على مستوى دول العالم، في مؤشر “أفضل وجهات العالم للمقيمين، 2022” الصادر من مؤسسة “انترنيشنز” الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم.

وبذلك، تكون الإمارات قد حقًقَت قفزة هائلة في ترتيبها العالمي على المؤشر، بالمقارنة مع المركز الــ 18 عالمياً الذي نالته في إصدار العام الماضي من المؤشر ذاته، ما يعني أنها تقدمت 12 مركزاً في ترتيبها العالمي في غضون عام واحد فقط.

ويرصد المؤشر مستويات معيشة المقيمين في مختلف دول العالم، استناداً إلى استبيانات لآراء عينات من المقيمين في كل دولة.



وكانت صدارته هذ العام من نصيب المكسيك، فيما حلًت اندونيسيا ثانية.



وجاءت تايوان، البرتغال، واسبانيا في المراكز من الثالث إلى الخامس، على التوالي.

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