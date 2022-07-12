لأول مرة منذ 20 عاما.. تعادل سعر صرف الدولار واليورو

2022/07/12 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جرى تداول عملة الاتحاد الأوروبي (اليورو) في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، عند مستوى قريب من التعادل مع الدولار، إذ بلغت قيمة العملة الأوروبية 1.0012 دولار، بانخفاض نسبته 0.28%، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.وفي بوصة موسكو تعادل سعر صرف العملتين الأمريكية والأوروبية مقابل العملة الروسية في بورصة موسكو، وباتت كلا العملتين (الدولار واليورو) تساوري 59.3 […]

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