علماء يكتشفون بقايا أقدم أوروبي في اسبانيا

2022/07/12 | 14:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت مؤسسة أتابويركا، 07/12/2022، أن العلماء اكتشفوا جزءا من وجه أقدم أوروبي في كهف...

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