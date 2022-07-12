بينها دولتين عربيتين.. أمريكا تضيف 4 وجهات إلى فئة السفر

2022/07/12 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجهتين عربيتين ووجهتين من أمريكا الجنوبية إلى المستوى الثالث "عالي الخطورة" للسفر بسبب تفشي "كوفيد-19".

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