رسمياً.. الطلبة يظفر بخدمات ضرغام اسماعيل

2022/07/12 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الطلبة الرياضي، تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني بكرة القدم ضرغام اسماعيل قادماً من القوة الجوية.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن ” ضرغام اسماعيل يوقع على كشوفات الأنيق بشكل رسمي”.ولم يتوصل اسماعيل، لاتفاق مع إدارة الصقور لتجديد عقده، ليقرر مغادرة القوة الجوية بعد موسم واحد من تمثيله.[…]

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