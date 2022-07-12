شيركو كريم يكمل إجراءات انتقاله إلى الكويت

2022/07/12 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكمل لاعب المنتخب الوطني ونادي أربيل شيركو كريم، إجراءات انتقاله إلى فريق الكويت الكويتي.وقال مصدر مقرب من كريم لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب شيركو كريم، اكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف الكويت الكويتي لتمثيله في الموسم المقبل”.وبين ان “اللاعب سيتحصل على 350 الف دولار في الموسم”، مشيراً إلى إن “النادي الكويتي سيعلن رسمياً […]

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