“حان وقت التقاعد”..ماسك يعلن موقفه من مشاركة ترامب في السباق الرئاسي المقبل

2022/07/12 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة يقف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ضد مشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال ماسك: “أنا لا أكره هذا الرجل، لكن حان الوقت لترامب أن يلبس […]

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