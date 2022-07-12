الذهب يرتفع عالمياً مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية

2022/07/12 | 14:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.10% عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة)، …

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