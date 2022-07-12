2022/07/12 | 14:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 12XUGQQQvGM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجواء العيد وجولات العراقيين من مصيف بيخال مع بشير الحسن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجواء العيد وجولات العراقيين من مصيف بيخال مع بشير الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).