2022/07/12 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاختبارات ستجري على مدارِ ثلاثة أيامٍ متتالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحثا عن دماء جديدة.. السليمانية تحتضن اختبارات وطني الصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحثا عن دماء جديدة.. السليمانية تحتضن اختبارات وطني الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).