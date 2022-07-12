تقرير أممي يرصد 288 انتهاكاً جسيماً ضد أطفال عراقيين

2022/07/12 | 14:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، 07/12/2022، تقريراً سنوياً حول الأطفال والنزاع المسلح، والذي أشار...

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