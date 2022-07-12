نبيل جاسم للسفير الفرنسي: أهمية الاستفادة من التجارب الإعلامية الدولية

2022/07/12 | 14:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، 07/12/2022، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه....

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