مقطع فيديو يحبس الأنفاس..سائح يرصد لحظة اجتياح انهيار جليدي كاد يودي بحياته بقرغيزستان

2022/07/12 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، تمكن سائح بريطاني من رصد لحظة انهيار جليدي وسط جبال تيان شان في قرغيزستان.

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