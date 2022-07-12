2022/07/12 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي

الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم

الثلاثاء، دول المنطقة للحذر من الخطط

الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدا ان إيران

سند موثوق للجيران.

وفي بداية الجلسة العلنية ل‍مجلس

الشورى ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحذر من أمريكا وإسرائيل وتعلن جاهزيتها للدفاع عن المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحذر من أمريكا وإسرائيل وتعلن جاهزيتها للدفاع عن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).