الاطاحة بمتهم بالارهاب غربي بغداد

2022/07/12 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم وفق المادة (٤) إرهاب غربي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة بوجود احد المطلوبين بقضايا الإرهاب ضمن قاطع المسؤولية ، تمكّنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بكمين محكم ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 "إرهاب" في منطقة (الغزالية) غربي بغداد".

واضافت انه "تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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