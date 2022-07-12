البيئة تمنح موافقات لمعامل تدوير النفايات في محافظتين

2022/07/12 | 14:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة البيئة، الثلاثاء، عن منحها موافقات لمعامل تدوير النفايات في محافظتي بابل ونينوى، فيما أوضحت دورها تجاه المولدات الأهلية.وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ليس من صلاحيتها إعطاء الموافقة على نصب مولدة أو المحاسبة على الانبعاثات الموجودة فيها، […]

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