2022/07/12 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكدت تربية النجف الأشرف،اليوم الثلاثاء، أن 30 بناية مدرسية جديدة ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد.وقال مدير عام التربية مردان البديري في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/: إن “المديرية العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف: دخول 30 بناية مدرسية للخدمة مطلع العام المقبل المركز الخبري الوطني.

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