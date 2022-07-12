2022/07/12 | 15:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران بشأن بيع التقنيات العسكرية: تعاوننا مع روسيا يسبق الأزمة الأوكرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/12 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران بشأن بيع التقنيات العسكرية: تعاوننا مع روسيا يسبق الأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران بشأن بيع التقنيات العسكرية: تعاوننا مع روسيا يسبق الأزمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).