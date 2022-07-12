الحشد الشعبي يضبط أسلحة لـ”داعش” في الأنبار

2022/07/12 | 15:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عثرت قوة من الحشد الشعبي، الثلاثاء، على أسلحة متروكة لتنظيم “داعش” الاجرامي في محافظة الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوة التابعة الفوج الثالث للواء 54 بالحشد نفذت عملية تفتيش لمناطق الضابطية في الكرمة”.وأضاف البيان، أن “القوة تمكنت من العثور على على سلاح نوع 12.5 تالف من مخلفات […]

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