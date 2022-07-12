ديالى.. فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل بستان في ناحية أبي صيدا

2022/07/12 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بستان في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “حريقاً اندلع داخل بستان في ناحية أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى”.وأضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث لمحاولة اخماد الحريق”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل بستان في ناحية أبي صيدا أولاً على ايرث نيوز.

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