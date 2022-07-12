2022/07/12 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قال السفير التركي في العراق، علي رضا غوناي، الثلاثاء، إن الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها، وفيما نفى قطع بلاده المياه عن العراق، دعا الأخير إلى اتخاذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير التركي: بغداد هي من تتحمل مسؤولية الجفاف في البلاد المركز الخبري الوطني.

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