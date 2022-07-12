وزير الموارد المائية يصدر حزمة توجيهات لتأمين المياه لهذه المحافظات

2022/07/12 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الموارد المائية يشدد على تطبيق نظام مراشنة صارم ومتابعة توزيعات المياه ليلا ونهارا لتأمين المياه لمحافظات الذنائب والاهوار الجنوبية ومحطات الأسالة.ضمن سلسلة المتابعات الدورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ترأس وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني أجتماعاً فنياً في مبنى الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة لمتابعة الإطلاقات المائية في البلاد ، بحضور مدير عام الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية ومدراء الموارد المائية في بغداد وصلاح الدين والأسحاقي وديالى وما بين النهرين والفلوجة وواسط وميسان وبابل والديوانية والمثنى .وجرى خلال الأجتماع إستعراض الواقع الأروائي على عمودي نهري دجلة والفرات والحصص المائية لعموم المحافظات والتأكيد على الإلتزام بنظام المراشنة حسب الجداول المعدة .وقال وزير الموارد المائية أن الوزارة اتخذت أجراءات لمعالجة الشحة المائية وضمان العدالة في إيصال الحصص المائية من خلال الإستمرار بحملة إزالة التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة ومتابعة الإطلاقات المائية بصورة مستمرة مضيفاً أن ملاكات الوزارة العامة في عموم البلاد تبذل جهوداً إستثنائية لمعالجة الشحة وتأمين إيصال الحصص المائية إلى محافظات الذنائب .وأكد الوزير الحمداني على تطبيق نظام مراشنة وتحجيم المنافذ الغير نظامية ومتابعة الإطلاقات المائية وأنجاح الموسم الزراعي الصيفي والأستمرار بأعمال الرصد اليومي لتوزيعات المياه ومنع التجاوزات والألتزام بالخطط والقواعد التي وضعت من قبل الوزارة لإيصال المياه للمحافظات الجنوبية وتشغيل محطات الإسالة.

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