الإطاحة بمساعد مسؤول الخدمات لداعش في نينوى

2022/07/12 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمساعد مسؤول الخدمات لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبتنسيق مشترك مع استخبارات لواء المشاة ٩٢ وقوة من اللواء تم خلالها القاء القبض على احد الارهابيين الذي شغل منصب مساعد مسؤول الخدمات لعصابات داعش الارهابية في منطقة حميدات البوير بمحافظة نينوى".

وأضافت ان "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤إرهاب"، مشيرة الى انه "شقيق مسؤول الخدمات لتلك العصابات والذي القي القبض عليه في وقت سابق وحكم عليه بالإعدام".

ولفتت الى انه "بعد اكمال الاجراءات الاصولية تم تسليم الارهابي الى جهة الطلب اصوليا".

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