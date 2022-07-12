مرجع ديني عراقي يعلق على زيارة بايدن للشرق الأوسط: عذاب قريب

2022/07/12 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، اليوم الثلاثاء، على ان زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة هي محاولة لتأسيس حلف بغداد جديد لمواجهة تطلعات شعوب الامة واستمرار الهيمنة على مقدراتها،

وقال الخالصي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الرئيس الأمريكي يأتي غداً إلى المنطقة ليبشرها بعذاب قريب، وهو ما يحاول أن يُشغل نفسه به عن عذاب أمريكا نفسها وأزمات أوروبا التي صنعوها من حرب أوكرانيا"، مبيناً أنه "يحاول أن يحرك به ازلامه لتأسيس ناتو عربي تقوده إسرائيل لمواجهة إيران كما يدعون؛ هو حلف بغداد جديد لمواجهة تطلعات شعوب الأمة واستمرار الهيمنة على مقدراتها ضمن خطة المشروع الاستعماري القديم"، وأردف بالقول "فهنا لابد من حركة شعوب الأمة لوعي المخطط والعمل الجاد المتحد لمواجهته واسقاطه".

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى مدينة جدة بالسعودية، معتبرا أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

وفي مقال رأي كتبه بايدن في صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان: "لماذا سأذهب إلى السعودية؟" قال الرئيس الأمريكي: "سأكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف بايدن: "سيكون هذا السفر أيضا رمزا صغيرا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها".

وأردف: "في جدة، سوف يجتمع القادة من جميع أنحاء المنطقة، للإشارة إلى إمكانية وجود شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا، حيث تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا حيويا".

وأوضح بايدن قائلا: "عندما ألتقي بالقادة السعوديين سيكون هدفي هو تعزيز شراكة استراتيجية للمضي قدما، تستند إلى المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع التمسك أيضا بالقيم الأمريكية الأساسية".

وأشار إلى أن زيارته المقبلة إلى السعودية والتعاون مع المملكة "مهمة لمواجهة روسيا، والتغلب في المنافسة مع الصين، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

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