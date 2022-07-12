2022/07/12 | 15:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، 07/12/2022، اكداس الاوساخ في بغداد الجديده خلال ايام...

ظهرت المقالة اكداس الاوساخ في بغداد الجديده اول ايام العيد أولاً على المسلة.

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