2022/07/12 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bi82uAg82NE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متضررو العمليات الإرهابية في بيجي ينتظرون حسم ملفهم بعد 8 سنوات من انجاز معاملاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متضررو العمليات الإرهابية في بيجي ينتظرون حسم ملفهم بعد 8 سنوات من انجاز معاملاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).