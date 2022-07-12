سعر اليورو أدنى من الدولار في بورصة موسكو

2022/07/12 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجع سعر صرف العملة الأوروبية مقابل نظيرتها الروسية في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء إلى مستوى أقل من سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي.وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 2.52 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.74 روبل، فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 43 كوبيكا إلى 58.84 روبل.[…]

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