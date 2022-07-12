كاد يوثق آخر لحظات حياته.. مصور يلتقط مقطعًا مهيبًا لانهيار جليدي اكتسح منطقة بثوان

2022/07/12 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط مصور الفيديو، هاري شيمين، مقطعًا مهيبًا يظهر انهيارًا جليديًا أثناء تسلق جبل في قرغيزستان، حيث نجا و9 أشخاص آخرين كانوا في المنطقة من الحادثة دون أن يصابوا بأذى.

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