"لا يهتمون بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ".. داني ألفيش ينتقد إدارة برشلونة

2022/07/12 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد البرازيلي داني ألفيش، طريقة تعامل إدارة نادي برشلونة الإسباني معه، عقب رحيله عن الفريق الكتالوني، وعدم التجديد له.

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