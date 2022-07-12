بايرن ميونخ يقدم عرضه الاول للظفر بخدمات مدافع يوفنتوس

2022/07/12 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قدم نادي بايرن ميونخ الألماني أولى عروضه للظفر بخدمات اللاعب ماتياس دي ليخت من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.وحسبما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن “بايرن ميونخ قدم عرضًا رسميًا لنظيره يوفنتوس من أجل نقل دي ليخت إلى الأليانز آرينا في الميركاتو الصيفي الجاري”.وأوضحت أن “القيمة المالية لذلك […]

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