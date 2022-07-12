محمد بن سلمان.. كيف

2022/07/12 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربع سنوات من مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، خرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من هذه الفضيحة دون خوف من الغضب الدولي، بل أصبح القادة الغربيون الذين حاولوا عزله سابقا يسعون إلى دعمه حاليا.

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