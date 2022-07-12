2022/07/12 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اعلنت وزارة النقل/ مديرية السكك، الثلاثاء، عن استمرار حملة إزالة التجاوزات على محرمات وممتلكات السكك وتاهيل الخطوط ضمن محيط منطقة الحلة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه /المركز الخبري الوطني/ ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..حملة كبيرة لإزالة التجاوزات على محرمات السكك الحديدية في محيط الحلة المركز الخبري الوطني.

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