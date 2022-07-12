تونس : خطوة تاريخية جبارة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/07/12 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اول ما تقوم به الحركات الديمقراطية لكي تثبت مساواة الجميع امام القانون : هو ان تقوم بارسال جميع المتورطين بنشر الفساد : كثقافة وكممارسة الى محكمة الشعب العادلة ...الشعب التونسي سبّاق دائماً الى ولوج بوابة الحداثة واعتماد العقل في محاكمة الاحداث والأشخاص ...فقد أرسل امس سلطة الماضي كله بقضه وقضيضه ممثلة بشخص راشد الغنوشي : لتقف بين يدي القضاء والعدالة البشرية التي لا تعلو فوقها عدال ......





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