قمة بين بوتين وأردوغان ورئيسي في إيران

2022/07/12 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة لطهران يوم الثلاثاء المقبل.

وستكون هذه ثاني زيارة خارجية لبوتين منذ بداية تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، بعد رحلة إلى آسيا الوسطى في نهاية يونيو(حزيران).

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