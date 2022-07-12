الحلبوسي يطمئن على أوضاع الحجاج العراقيين في مكة المكرمة

2022/07/12 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي.

وهنَّأ رئيس البرلمان خلال الاتصال الشيخَ المسعودي بنجاح موسم الحج، معبِّراً عن “تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، وما قدَّمته من خدمات متميزة للحجاج”.

كما اطمأنَّ رئيس البرلمان، خلال الاتصال، على “أوضاع الحجاج العراقيين، متمنياً لهم عودة ميمونة إلى أرض الوطن”.

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