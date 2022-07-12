الصحة تسجل 2270 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/12 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعسجلت وزارة الصحة، 2270 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بجائحة كورونا لليوم الثلاثاء 12 تموز 2022.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "سجلت وفاتين بالمرض و3242 حالة تعافٍ منه".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 607 أشخاص".

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