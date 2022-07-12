الحلبوسي يهنئ رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بنجاح موسم الحج

2022/07/12 | 16:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بنجاح موسم الحج هذا العام.

وقال بيان صادر عن مكتب الحلبوسي تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس مجلس النواب أجرى اتصالاً مع المسعودي هنَّأهُ فيه بنجاح موسم الحج”، وعبّر الحلبوسي عن “تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، وما قدَّمته من خدمات متميزة للحجاج”.

واطمأنَّ الحلبوسي، خلال الاتصال، على أوضاع الحجاج العراقيين، متمنياً لهم عودة ميمونة إلى أرض الوطن.

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