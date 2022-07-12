2022/07/12 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أطلق سكنة ناحية النيل في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة بسبب شح المياه في الناحية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، استغاثة سكتة ناحية النيل في بابل عطشا بسبب شح المياه في الناحية.

ودفعت أزمة شح المياه في بابل الذي تشهده بابل غالبية العوائل بالهجرة الى مناطق أخرى، كما تسببت شح المياه في الآونة الأخيرة بازدياد المشاكل العشائرية بين العشائر في بابل.

تشتد وطأة شح المياه في بابل لتسبب مشاكل اجتماعية تتعلق بالاختلاف بين المناطق بشأن الحصص المائية وأخرى اقتصادية تتعلق بتلف المحاصيل الزراعية وهلاك المواشي في بعض المناطق وتحديدا التي تقع في أقصى جنوب المحافظة.

وأثر شح المياه على أسعار الخضر المحلية إذ بعضها سجلت ارتفاعا في الأسعار قياسا بما كانت عليه في الأعوام الماضية بسبب تقليص المساحات المزروعة بهذه المحاصيل التي تتصدر المائدة العراقية.

توقف 50% من مجمعات المياه

مديرية الماء لم تخفي مشكلة المياه في المحافظة وتحديدا في المجمعات التي تقع على الجداول الفرعية التي تخضع لنظام المراشنة، إذ تصل مدة الانقطاع الى أكثر من أسبوعين في كثير من الأحيان.

ويقول مدير ماء بابل المهندس أحمد الحربي في تصريح سابق تابعته (بغداد اليوم)، ان "شح المياه أثر على عمل مجمعات المياه في عموم المحافظة الا ان التأثير الأكبر على الأقضية والنواحي، إذ سجلت توقف 50% من مجموع مجمعات المياه بسبب عدم وجود المياه الكافية التي تؤمن تشغيل تلك المجمعات".

وأضاف ان "الكوادر الفنية في مديرية الماء تعمل على إيصال كميات المياه لتلك المجمعات باستخدام المضخات، وفي حال تعذر تشغيلها تحاول تأمين مياه الشرب من خلال السيارات الحوضية لإيصالها لسكنة المناطق التي تحتاجها".

وبين الحربي ان "عدد السيارات الحوضية في مديرية الماء قليلة، ولا تكفي لسد احتياجات جميع المناطق خاصة إذا ما تفاقمت الأزمة أكثر مما هي عليه الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصرخات الله أكبر.. سكنة ناحية النيل في بابل يستغيثون عطشا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصرخات الله أكبر.. سكنة ناحية النيل في بابل يستغيثون عطشا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).