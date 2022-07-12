التقرير الشهري لأوبك يتوقع نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود

2022/07/12 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.7 مليون برميل يومياً ليبلغ متوسط 103 ملايين برميل يومياً في العام 2023.

وأشارت المنظمة في تقريرها الشهري إلى أنها "تتوقع نمو الطلب على نفط أوبك إلى 30.2 مليون برميل يومياً العام المقبل".

وأبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي في العام الحالي عند 3.4 مليون برميل يومياً في 2022، وتوقعات نمو الطلب على نفط أوبك عند 29.2 مليون برميل يومياً في العام الحالي.

وحافظت المنظمة على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 عند 3.5%.

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