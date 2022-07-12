بالصور.. بسطات صغيره تغلق الشوارع المؤدية إلى مرقد الامام الحمزة الغربي

2022/07/12 | 16:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اظهرت صور حصلت عليها وكالة المسلة 07/12/2022، بسطات صغيره تغلق الشوارع المؤدية إلى مرقد...

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بسطات صغيره تغلق الشوارع المؤدية إلى مرقد الامام الحمزة الغربي أولاً على المسلة.

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